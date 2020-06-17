آنجي ووسام ورسالة إيجابيّة إلى العالم في "بكرا"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنّانة الشابّة آنجي أغنيتها المُنفردة الجديدة بعنوان "بكرا"، شارك بأدائها الفنّان وسام.

"بكرا" أغنية بوب باللهجة اللبنانيّة إيقاعها شبابيّ راقص يتناغم مع مضمونها الإيجابيّ. وهي من كلمات وسام المحتار وألحان وسام زين الدين وتوزيع موسيقيّ إيلي ناستا. ومن إنتاج شركة "Universal Music MENA".

وعن هذه الأغنية تقول آنجي:" وُلدت هذه الأغنية خلال فترة الحجر الصحيّ الذي فرضه فيروس كورونا، وعملنا على كافّة تفاصيلها كلّ من منزله وبلده وبذلنا جهداً مُضاعفاً لإتمامها. فأردنا من خلالها نشر الفرح من حولنا وتوجيه رسالة إيجابيّة إلى العالم لأننا على يقين أنّه مهما إشتدّت الصعاب سيكون الغد أفضل فالحياة دورات".

وتضيفت :"أغنية "بكرا" كانت بمثابة تحدّ حاولنا من خلاله تخطّي حدود وحواجز المسافات والوقت بهدف بثّ الأمل والتفاؤل بين الناس".

وتختم بالقول:"الموسيقى هي علاج الروح وهي اللغة الوحيدة التي تُوحّد شعوب العالم على الرغم من كلّ التحدّيات التي نعيشها".

تجدر الإشارة أنّ فيديو كليب أغنية "بكرا" صُوّر على طريقة الـAnimated Video من خلال فكرة بسيطة تعرض مجموعة من الصور المُتنوّعة لآنجي ووسام كلّ من مكان إقامته. وهو مُتوفّر على قناة أنجي شيّا الخاصّة على تطبيقVevo ، أمّا الأغنية فعلى جميع التطبيقات الموسيقيّة العالميّة.

يُذكر أنّ آنجي بصدد التحضير لأغنيتين ستصدران تباعاً في الفترة المُقبلة وقد تمّ تسجيلهما خلال فترة الحجر الصحيّ أيضاً.