فيلم هذه ليلتي يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية

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"الخليج 365" من بيروت: حصل فيلم هذه ليلتي على الجائزة الذهبية في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بنسخته الرقمية، والذي أقيم بـسويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو.

الدورة الحالية للمهرجان أقيمت تحت شعار "المقاومة ... المؤنث" لتضم مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.

وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة لكفاءة الفيلم والجرأة السردية، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها. وجودة الاختيار الموسيقي وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.

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وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجهان لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، كما حصل الفيلم على جائزة الدعم المالي من مؤسسة كليك فندينغ لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية ليوسف نعمان الذي شارك في كتابة السيناريو مع إيهاب عبد الوارث.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب.