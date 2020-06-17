جوزيف عطية ومليون خط أحمر

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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"الخليج 365" من بيروت: تخطى فيديو كليب جوزيف عطية الجديد لأغنيته الخليجيّة الأولى "خط أحمر" عتبة المليون مشاهدة على يوتيوب وذلك بعد أسبوع من إطلاقه. كما دخلت الأغنية ضمن قائمة أفضل الأغاني العربية على تطبيق أنغامي.

وتحمل هذه الأغنية مزيجاً بين الجو الرومانسي والراقص، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

يذكر أنّ عطيّة يعمل حاليّاً على أغنية باللهجة المصرية وذلك بالتعاون معDJ Rodge ويحضّر أغاني جديدة لم يعلن بعد عن تاريخ إطلاقها بعد.

