عمر العبداللات وصلاح الأخفش يجتمعان بـدويتو عاطفي

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"الخليج 365" من بيروت: إجتمع الفنان الأردني عمر العبداللات والفنان اليمني صلاح الأخفش بعمل غنائي ثنائي بعنوان "تدري تمنيت أشوفك" تم تسجيله وتنفيذه في العاصمة الأردنية عمّان، من كلمات والحان الشاعر والملحن إبراهيم الطائفي وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي.

وسيخرج العمل للنور بعد الإنتهاء من عملية المونتاج للفيديو كليب الذي صور يوم أمس في الأردن مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل من إنتاج عمر العبداللات، والذي تم تصويره ضمن أحداث ملائمة للعمل الذي يحمل العاطفية بأفكار غنائية ولحنية جديدة.



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