شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يبدأ تصوير فيلم الرعب "التهويدة" سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير الفيلم الرعب المصرى "التهويدة" للنجم عمرو يوسف مطلع سبتمبر المقبل في احدى الأستوديوهات التي يقوم بمعاينتها مخرج العمل طارق العريان، ويواصل الأخير في ترشيح النجوم المشاركين في بطولة العمل للوقوف أمام عمرو يوسف بعد تعاقد النجمة دينا الشربينى لتجسد درو البطولة النسائية أمام بطل العمل.

ومقررعرض فيلم "التهويدة" فى السينمات الفترة المقبلة، بعد قرار فتح السينمات والإنتهاء من أزمة فيروس كورونا، كما كشفت الشركة المنتجة للفيلم عن الاسم ومشاركة المونتير ياسر النجار فى إخراجه، وكذلك طرحت تيزر قصير للفيلم ، وكشف التيزرعن طبيعة العمل الذى ينتمى لنوعية أعمال الرعب بفكرة جديدة على السينما المصرية.

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ويسجل فيلم "التهويدة" التعاون الثالث الذى يجمع عمرو يوسف بالمخرج طارق العريان بعدما قدما فيلم "ولاد رزق الجزء الأول" عام 2015، والجزء الثانى من الفيلم العام الماضى وحقق ايرادات تخطت 100 مليون جنيه ليكون ثانى أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات فى تاريخ السينما المصرية بعد فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز.

وكان آخر أفلام عمرو يوسف "ولاد رزق 2" والذى شارك فى بطولة مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.