أول رئيس لغرفة السينما وشارك في تخطيط القاهرة.. معلومات عن حسن رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى ميلاد المنتج والسيناريست حسن رمزي الـ108، إذ ولد في 17 يونيو 1912.

ونستعرض لكم في السطور التالية بعض المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

- هو نجل إسماعيل باشا رمزي، شغل منصب وزير الأوقاف عام 1951.

- تخرج في كلية الهندسة عام 1935.

- عمل مهندس تخطيط في مصلحة التنظيم، وترقى إلى مفتش عام، ثم مديرا للمصلحة.

- أشرف وشارك في إنشاء عدة مشروعات منها كوبري الجامعة ونقل تمثل نهضة مصر، وغيرها.

- استقال وتفرغ للعمل في السينما، التي بدأت علاقته بها في منتصف الأربعينيات.

- شغل أول رئيس لغرفة صناعة السينما، وظل في منصبه حتى وفاته.

Advertisements

- أسس شركة النصر للإنتاج، التي تولاها من بعده نجله محمد حسن رمزي، والد الفنان شريف رمزي.

- ابنته هي الفنانة هدى رمزي.

- من ضمن الأعمال التي أنتجتها الشركة في حياته: "شروق وغروب، الليالي الدافئة، معا إلى الأبد، الهاربة، سيدة القصر، المرأة المجهولة"، وغيرها.

- ظهر ممثلاً في فيلم وحيد هو "خفايا الدنيا" عام 1942.

- أخرج قرابة 15 عملا منها: "أبدا لن أعود، ملكة الليل، العاطفة والجسد، الهاربة، انتصار الحب، ماكانش على البال"، وغيرها.

- كما شارك في عدة أعمال من خلال كتابتها بشكل كامل، أو المشاركة فيها، منها: "المخربون، جريمة في الحي الهادي، امرأتان، ملكة الليل، الرداء الأبيض، خاتم سليمان"، وغيرها.

- عمه هو الكاتب إبراهيم رمزي.

- حسب موقع السينما، فإن حسن رمزي اختلف مع المخرج أحمد بدرخان بسبب فيلم الهاربة، فأعاد تصوير الفيلم مرة أخرى بنفسه، رغم الانتهاء منه.

- توفي في 19 فبراير 1977.​