أول رئيس لغرفة السينما وشارك في تخطيط القاهرة.. معلومات عن حسن رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
تمر اليوم ذكرى ميلاد المنتج والسيناريست حسن رمزي الـ108، إذ ولد في 17 يونيو 1912.
ونستعرض لكم في السطور التالية بعض المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:
- هو نجل إسماعيل باشا رمزي، شغل منصب وزير الأوقاف عام 1951.
- تخرج في كلية الهندسة عام 1935.
- عمل مهندس تخطيط في مصلحة التنظيم، وترقى إلى مفتش عام، ثم مديرا للمصلحة.
- أشرف وشارك في إنشاء عدة مشروعات منها كوبري الجامعة ونقل تمثل نهضة مصر، وغيرها.
- استقال وتفرغ للعمل في السينما، التي بدأت علاقته بها في منتصف الأربعينيات.
- شغل أول رئيس لغرفة صناعة السينما، وظل في منصبه حتى وفاته.
- أسس شركة النصر للإنتاج، التي تولاها من بعده نجله محمد حسن رمزي، والد الفنان شريف رمزي.
- ابنته هي الفنانة هدى رمزي.
- من ضمن الأعمال التي أنتجتها الشركة في حياته: "شروق وغروب، الليالي الدافئة، معا إلى الأبد، الهاربة، سيدة القصر، المرأة المجهولة"، وغيرها.
- ظهر ممثلاً في فيلم وحيد هو "خفايا الدنيا" عام 1942.
- أخرج قرابة 15 عملا منها: "أبدا لن أعود، ملكة الليل، العاطفة والجسد، الهاربة، انتصار الحب، ماكانش على البال"، وغيرها.
- كما شارك في عدة أعمال من خلال كتابتها بشكل كامل، أو المشاركة فيها، منها: "المخربون، جريمة في الحي الهادي، امرأتان، ملكة الليل، الرداء الأبيض، خاتم سليمان"، وغيرها.
- عمه هو الكاتب إبراهيم رمزي.
- حسب موقع السينما، فإن حسن رمزي اختلف مع المخرج أحمد بدرخان بسبب فيلم الهاربة، فأعاد تصوير الفيلم مرة أخرى بنفسه، رغم الانتهاء منه.
- توفي في 19 فبراير 1977.
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