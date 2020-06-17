محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: شاركت "إيمان"، شقيقة الفنان محمد رمضان متابعيها، عبر "إنستجرام"، صورة جديدة لها رفقة زوجها حسام حامد. ظهر الثنائي بإطلالة طغت عليها الرومانسية، وعلقت قائلة: "مساء الورد والفل والياسمين". واحتفلت إيمان رمضان بزفافها على حسام حامد، يوم 31 مايو، وسط حضور أهل العروسين، بإحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة رومانسية.. أحدث ظهور لشقيقة محمد رمضان مع زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.