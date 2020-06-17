تراند اليوم : تعرف على الفنانة التي شهدت مقتل المطربة "ذكرى" .. وهذا ما فعله القاتل معها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة كوثر رمزي التي رحلت عن عالمنا العام الماضي عم عمر يناهز 88 سنة.

وعلى الرغم من بساطة أدوارها في السينما المصرية إلا أن لها تاريخ كبير بدأ على يد والدها الخبير المسرحي إبراهيم محمد فوزي.

واشتهرت في العديد من الأعمال الفنية مثل "أبو العلا البشري" و "يوميات ونيس".

ارتبط اسم كوثر رمزي بالفنانة الراحلة ذكرى التي ماتت على ايدي زوجها أيمن السويدي ، حيث كانت تناديها "ماما كوثر".

وفي ليلة الحادث كانت كوثر موجودة مع ذكرى إلا أنها فوجئت بأيمن السويدي يقوم بطردها من المنزل ، لترحل وتتفاجأ بعد ساعات بمقتلها.

