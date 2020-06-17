تراند اليوم : شمس الكويتية تنزل سوق السمك بـ"هوت شورت"..شاهد ماذا حدث؟



في واقعة صدمت جميع المتواجدين بسوق السمك في الكويت، قررت الفنانة شمس الكويتية، أن تنزل السوق لشراء أسماك مرتدية "هوت شورت"، الأمر الذي عرضها لموقف محرج، خاصة بعد أن اكتشفت أنها المرأة الوحيدة في السوق.

ونشرت "شمس" فيديو تكشف فيه تفاصيل ما حدث معها، مشيرة إلى أنها اكتشفت نفسها الأنثى الوحيدة في السوق، ولم يبق وافد هندي من العاملين في السوق إلا ورمقها بنظراتٍ إعجاب غريبة.

وتابعت، أن العاملين في السوق انقسموا الى قسمين: "الأول قسم المطاوعة"، الذين كانوا ينظرون ويستغفرون الله، والثاني قسم "الصيّع" وهم الأكثر، مشيرة إلى أن واحداً منهم لاحقها في السوق لكي تشتري منه.

واعترفت شمس الكويتية بخطأها بارتداء شورت ضيق والنزول للسوق بتلك الملابس الجريئة، وقالت:" أنا خبلة؟ رايحة سوق سمك اللي فيه ناس مش شايفين شكل أنثى من 15 سنة؟".

وأضافت: "أنا اموت فيهم لأنني لست عنصرية"، في إشارة منها إلى العاملين الهنود في بلدها الكويت.