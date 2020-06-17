تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي.. ونجلتها: ادعوا لها أرجوكم

أكدت أميرة مختار، نجلة الفنانة المصرية رجاء الجداوي تدهور الحالة الصحية لوالدتها، مضيفة أنها مازالت على جهاز التنفس الصناعي بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ماما ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".

كانت الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد في 24 مايو الماضي، وتم حجزها بالمستشفى.





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يذكر أن الدكتور محمد خالد، مدير العناية المركزة بالمستشفى وأحد أعضاء الطاقم الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي، شعر منذ يومين بارتفاع شديد في درجة الحرارة وضيق في التنفس وأثبتت التحاليل إصابته بكورونا.

وكان الطاقم المشرف على حالة الفنانة رجاء الجداوي، أصيب بإحباط حين أجرت الفنانة مسحة جديدة، لتظهر النتيجة إيجابية، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها.

واستخدم الفريق مع الجداوي البلازما المتعافين حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج المصابين، لكنها لم تتخلص من الفيروس بعد.

وأصيبت رجاء الجداوي (81 عاما) بكورونا عقب انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان 2020، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل تبين إيجابية العينة وثبوت إصابتها بالفيروس، فدخلت مستشفى العزل في الإسماعيلية ليلة عيد الفطر ومازالت ترقد به حتى اليوم.