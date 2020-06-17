عمر العبداللات في ديو غنائي مع هذا الفنان قريبًا

Jun 17, 2020
في عمل يعد مفاجأة فنية عربية، إجتمع صوت الأردن الفنان عمر العبداللات بالصوت اليمني الفنان صلاح الأخفش بعمل غنائي “دويتو” سيحمل عنوان “تدري تمنيت أشوفك” تم تسجيله وتنفيذه بالعاصمة الأردنية عمّان، من كلمات والحان الشاعر والملحن الكبير إبراهيم الطائفي وتوزيع موسيقي للموزع خالد العلي.
وسيخرج العمل للنور بعد الإنتهاء من عملية المونتاج للفيديو كليب الذي صور يوم أمس في الأردن مع المخرج عبدالفتاح إسماعيل من إنتاج عمر العبداللات نفسه، وسيتم عرضه عبر جميع القنوات الفضائية العربية الى جانب القناة الرسمية للعبداللات في موقع “اليوتيوب” والذي تم تصويره ضمن أحداث ملائمة للعمل الذي يحمل العاطفية بأفكار غنائية ولحنية جديدة.
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