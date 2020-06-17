شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يلعب دور البطولة في فيلم المخرج أنطوان فوكوا Emancipation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد عن قيام ويل سميث بالتعاقد علي بطولة فيلم Emancipation، حيث يلعب سميث دور عبد هارب من العبودية في رحلة عبر مستنقعات لويزيانا لمدة 10أيام حافي القدمين وهي قصة حقيقة لعبد زنضم إلي جيش الإتحاد ولقب بصاحب الظهر البائس بسبب علامات الضرب بالكرباج علي ظهره.

​​الفيلم سيكون من إخراج أنطوان فوكوا وسيناريو ويليام ن. كولاج وسيشارك في السوق الافتراضية لمهرجان كان السينمائي ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في المشروع في عام 2021 .

من أخر أعمال سميث كان الجزء الثالث من فيلم Bad Boys for Life، والذي بلغ وصلت تكلفته إلى 90 مليون دولار أمريكى، فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

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ويدورالجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.