سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره عبر "انستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
حرص الفنان سعد لمجرد، على أن يوجه رسالة إلى جمهوره من خلال حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام".
نشر سعد لمجرد، فيديو وعلق عليه قائلًا :"تحية لكل الكروبات التي تناضل كي ننال دائما أرقاما قياسية ومشرفة نفخر بها جميعا، تحية من القلب لهم بدون استثناء".
وتابع، "أحبكم وأقدر تعبكم جدا، الله يخليكم ليا #الله_ينصر_سيدنا".
يذكر أن المغني المغربي سعد لمجرد وجه الدعم للعاهل المغربي محمد السادس بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة في القلب.
ونشر سعد لمجرد صورة ملك المغرب وعلق عليها قائلا "الحمد لله على سلامة سيدي . يارب اشفي صاحب الجلالة و اللهم متعه بالصحة والعافية يارب".
أعلن القصر الملكي المغربي، إجراء العاهل المغربي الملك محمد السادس، لعملية جراحية ناجحة بمصحة القصر الملكي بالرباط.
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