إيمان العاصي وابنتها في أحدث جلسة تصوير بعد التعافي من كورونا

شاركت الفنانة إيمان العاصي جمهورها ومتابعيها بصور جديدة لها بصحبة ابنتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "

وتعتبر هذه أول جلسة تصوير مع إبنتها بعد تعافيها من فيروس كورونا .

وكتبت إيمان معلقة على صورها قائلة: "بنتي وصحبتي واختى وكل حاجة حلوة في دنيتي مَش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجى الدنيا كانت عامله ازاى هى اللى امى مَش انا اللى امها طيبة وحنينة عليا اكتر من اي حاجة في الدنيا، صاحبتي اللى بحب احملها وافضفض وانا فحضنها هى كفايه عليا فالدنيا دى ومش عاوزه حاجة غيرها".

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها

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واكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها ليلة عيد الفطر وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر نتيجة سلبية يوم 29 مايو وكانت قد أجرت قبله ثلاثة تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.

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