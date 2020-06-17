مايا دياب تخطف الأنظار من برنامجها "ضحك ولعب وجد"

القاهرة - لايف ستايل
شاركت النجمة مايا دياب جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام "
وظهرت مايا بفستان وردى جرئ مع شعر مجعد مسدول كما كتبت على صورتها معلقة :"ضحك ولعب وجد نهارنا وردى "
جدير بالذكر أن مايا دياب طرحت منذ فترة كليب أغنيتها "أنا" عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والفضائيات العربية.
أغنية "أنا" كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.
وتحضر النجمة اللبنانية مايا دياب لعمل غنائي جديد بالتعاون مع الفنان زياد برجي وشوقت مايا جمهورها لهذا العمل بفيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في موقع "إنستجرام" ظهرت فيه مع برجي في الإستديو
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