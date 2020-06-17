كريم الحسينى يهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

حرص الفنان كريم الحسيني على الاحتفال بعيد ميلاد النجم بيومي فؤاد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر كريم الحسيني صورا له مع بيومي فؤاد وعلق عليها قائلًا "كل سنه وانت أصل الجدعنة يا طيب القلب يا بيومى يا نجومية الجيل".



يحتفل الفنان بيومي فؤاد اليوم بعيد ميلاده الـ 55، فهو من مواليد 16 يونيو 1965.



يحرص الفنان بيومي فؤاد على تقديم الأدوار البسيطة التي تترك أثرا كبيرا عند الجمهور سواء كانت كوميدية أو درامية.

Advertisements



ويتميز الفنان بيومي فؤاد ببعض الأشياء دون غيره من الفنانين، فهو من الفنانين الذين يتمتعون بجسم سمين بعض الشيء، لكنه يظهر دائما بملابس أنيقة.

قد يهمك أيضا:

في عيد ميلاد بيومي فؤاد تعرف على عمره الحقيقي

صبا مبارك تبهر متابعيها على "إنستجرام"