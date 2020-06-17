أحمد فلوكس يشارك جمهوره بـ«لوك سوداني»

القاهرة - لايف ستايل نشر الفنان احمد فلوكس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام"، صورة جديدة له. وظهر أحمد فلوكس في الصورة، بـ "لوك سوداني، وصبغ بشرته باللون الأسمر، كما ارتدى الزي السوداني". وكتب معلقا على الصورة:" عايزة حاجة منى يا ستو هانم".

نالت الصورة تفاعل متابعيه وجاءت تعليقاتهم ما بين "لايق عليك الزى السودانى.. حضر الغدا يا عثمان.. زى القمر". يذكر أن فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته. Advertisements قد يهمك أيضا: رزان المغربى فى أحدث ظهور لها عبر "انستجرام" فيفى عبده تثير الجدل على السوشيال ميديا

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