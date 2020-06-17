زينة تشارك جمهورها بصورة سقوطها من أعلى السلم

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت زينة في الصورة، بعد سقوطها من على السلم وإلى جوارها كل ما كانت تحمله.

وكتبت معلقة على الصورة:" امنعوا الضحك".

وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قد استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

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