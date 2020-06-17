هاني رمزي يدعم شريف منير ضد المتنمرين على بناته

دعم الفنان هاني رمزي ، زميله، الفنان شريف منير؛ بعد تعرض بناته للتنمر مؤخرا ، واتخاذه للاجراءات القانونية ضد المتنمرين.



وعبر حسابه على "انستجرام "، نشر هاني رمزي صورة لشريف منير وبناته وعلق عليها " صديقى شريف منير، بناتك سكر، وأحلى البنات، ربنا يحفظهملك، ويخليك ليهم، ومن حقك تفرح بيهم #شريف_منير ".

يذكر أن الأزمة بدأت بعدما نشر شريف عبر حسابه على"انستجرام " صورة ابنتيه فريدة وكاميليا، وجاءت تعليقات سلبية على الصورة دفعته لحذفها، قبل أن يعاود التفكير وينشرها من جديد؛ مُطلقًا حملة ضد المتنمرين، اتبعها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد المسيئين، والخروج في فيديو مع بناته؛ للتاكيد على عدم تهاونه في حقهن أو حقه الشخصي"

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