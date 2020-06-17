شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يشارك حنان مطاوع فى حكاية "أمل حياتى" بمسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان بيومى فؤاد فى بطولة حكاية "أمل حياتى" مع الفنانة حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى يتضمن 10 حلقات لكل حكاية، حيث وقع بيومى رسمياً للمشاركة فى المسلسل، المقرر إنطلاق تصويره الفترة المقبلة.

وفى السياق ذاته، تبرم الشركة المنتجة حالياً باقى التعاقدات خلال الأيام المقبلة، وذلك للبدء فى تصويره، حيث من المقرر أن تعرض الحكاية على شاشة DMC، لاسيما أن القناة عرضت من قبل حكايتي "بنات موسى" للفنانين صبرى فواز، وسنين وعدت لأروى جودة وأحمد صفوت، ومن إخراج أحمد شفيق.

يشار إلى أن بيومى فؤاد شارك فى بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته خالد سرحان، عبير صبرى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، إخراج سامح عبد العزيز.

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مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة" ويعرض على شاشة dmc.