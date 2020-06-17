شكرا لقرائتكم خبر عن حسين أبو حجاج يعود لمهنته الأصلية فى محل كاوتش.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صور للفنان حسين أبو حجاج خلال عمله بمحل كاوتش بمدينة المنيا – مسقط رأسه – وهى مهنته الأصلية قبل احترافه الفن، ويصبح وجها مألوفا للمشاهدين، ووصف نشطاء حسين أبو حجاج بأنه رجل بسيط يستحق الاحترام ومتصالح مع نفسه.



حسين ابو حجاج

كان أبو حجاج قد كشف فى مقابلة مع صاحبة السعادة إسعاد يونس أنه يمتلك سلسلة ورش تصليح إطارات السيارات بالمنيا، وساعده الفنان هاني رمزي بحكم معرفتهما من المدينة نفسها على دخول عالم الفن، من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ليقدم بعدها سلسلة من الأدوار الصغيرة في فيلم "الناظر"، و"غبي منه فيه"، و "الكبير أوى".

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وبدأ أبوحجاج مسيرته الفنية من برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، و"فوازير رمضان" على القناة السابعة، ثم تعرف على الفنان هانى رمزى الذى قدمه في فيلم"صعيدي رايح جاى" واشتهر أشرف فى مسلسل «الكبير قوي» مع الفنان أحمد مكي، كما شارك في مسلسلات "عريس دليفري وأزمة سكر وعصابة بابا وماما ".