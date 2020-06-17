ضد العنصرية.. "نيتفليكس" تدعم المنتجين أصحاب البشرة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

كشفت منصة Netflix عن دعم صناع المحتوى والشركات المملوكة لأصحاب البشرة السمراء بمبلغ 5 ملايين دولار، ضمن خطة المنصة لدعم أصحاب البشرة السمراء خاصة بعد مقتل جورج فلويد، الذي أثار العديد من ردود الفعل العنيفة تجاه الشرطة الأمريكية التي تسببت في قتله.

من جانب آخر، سمحت نيتفليكس للممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل الذي اعتنق الإسلام في عام 1998، بتقديم حلقة عن وفاة المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، نشرته Netflix بعنوان "8:46"، في إشارة إلى مقدار الوقت الذي ضغط فيه ضابط شرطة مينيابوليس بركبته على عنق جورج فلويد.

وأشار الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل إلى أنه شاهد حادث مقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي، قائلا :"عندما شاهدت مقطع فيديو مقتل جورج فلويد ، أدركت أن هذا الرجل يعرف أنه سيموت وقد شاهده الناس.. وصوّره الناس ، ولسبب ما زلت لا أفهمه، كل هؤلاء الشرطة يضعون أيديهم في جيوبهم، مضيفا :"إلى من تتحدث؟ ماذا تدل؟ يمكنك وضع ركبتك على عنق الرجل لمدة 8 دقائق و 46 ثانية وتشعر أنك لن تحصل على غضب الله؟ هذا ما يحدث الآن ؟".