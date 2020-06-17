بالفيديو والصور.. سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها نجلها حمزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة سلاف فواخرجي فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد ابنها حمزة الـ20، عبر حسابها على "إنستجرام". كما نشرت صورًا تجمعها بابنها في مناسبات عدة.
وعلقت على الفيديو والصور: "حدث في دمشق، في مثل هذا اليوم، في مشفى القديس لويس في الغرفة رقم 33، وتحت صورة السيدة مريم عليها السلام، أن الله قد حقق لي حلمًا، بل هوسًا، لشدة حبي وتعلقي به منذ الطفولة، خشيت أن لا يحصل يومًا".
وأضافت: "في مثل هذا اليوم، في صباح الجمعة 16 يونيو من عام 2000، أتم الله نعمته عليّ... وخلق لي روحا من روحي، ونورا مني لعيني، وكان الحمزة، حلما وحقيقة، ابني وأخي وصديقي وأبي الصغير، الذي يمنحني القوة والحكمة أكثر مما أمنحه أنا، أحبك ثم أحبك ثم أحبك".
يذكر أن الفنانة السورية غابت عن الدراما الرمضانية في شهر رمضان المنقضي، بينما آخر أعمالها مسلسل ناس من ورق، ومسلسل هوا أصفر.
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