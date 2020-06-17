زوجة محمد الشرنوبي في أحدث ظهور: طريق السعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: نشرت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام". علقت راندا على الصورة، قائلة: "طريق السعادة". Advertisements واحتفل الفنان محمد الشرنوبي بعقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام يوم 10 يونيو الماضي، في حفل اقتصر على أسرتهما فقط. وكان محمد الشرنوبي أعلن في ديسمبر الماضي، خطبته على راندا رياض.​

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