كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 05:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر يسرا تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده:"محظوظة إننا اشتغلنا سوا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتفل الفنان بيوني فؤاد بعيد ميلاده الـ 55، حيث حرص عدد كبير من الفنانين بتوجيه ريائل تهنئة منهم النجمة يسرا، التي نشرت صورة تجمعها برفقة أبطال مسلسل "خيانة عهد" ومن بينهم بيومي فؤاد ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وعلقت على الصورة قائلة: "السنة دي أنا كنت محظوظة إننا اشتغلنا مع بعض ، كل سنة وأنا طيب وسعيد ، كل سنة وأنت سبب ضحكة وسعادة حبايبك اللي حواليك ، وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح وتكون دايما مرتاح البال".