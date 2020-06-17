شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى يتعاون مع حميد الشاعرى ورشاد وجمال بعد نجاحه مع عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الشاعر والملحن عزيز الشافعي خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفنى، حيث يتعاون مع عدد كبير من المطربين فى ألبوماتهم الجديدة بعد نجاحه مع عمرو دياب، ويتعاون مع المطرب محمد رشاد فى أغنية سنجل مقرر تقديمها خلال الفترة المقبلة، كما يتعاون مع المطرب أحمد جمال في أغنية ضمن أغانى ألبومه الجديد من كلماته وألحانه وتوزيع أحمد عبد السلام.

ويتعاون عزيز الشافعى مع المطرب حميد الشاعري في ألبومه الجديد، كما سبق وتعاون عزيز مؤخرا في كليب "وردة البيت"، لـ طارق الشيخ، والأغنية توزيع موسيقى كريم عبد الوهاب، وإخراج محمد القاضى.

يذكر أن الشاعروالملحن عزيزالشافعى شارك بـ 5 أغانى في ألبوم "سهران" الذى طرحه الهضبة عمرو دياب وحقق نسب استماع عالية ومن ضمن هذه الاغانى "بالضحكة دى" من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى و"زى ماانتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور كما لحن كل من أغنية "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" ضمن الألبوم حيث تم طرحهم منذ فترة وحققوا نجاحا كبيرا من كلمات الشاعر تامر حسين ووزع الأولى أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.