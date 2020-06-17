"امنعوا الضحك".. زينة تنشر صورة لسقوطها على السلم

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة زينة صورة عبر حسابها على إنستجرام بعد سقوط من السلم.
وظهرت في الصورة وهي ملقاة على السلم وبجوارها محتويات الحقيبة المعبثرة على الأرض.
وعلقت على الصورة: "امنعوا الضحك"، وتفاعل مع الصورة عدد من المشاهير بينهم عمر السعيد وناردين فرج وإلهام عبد البديع.
يذكر أن آخر أعمال زينة هو مسلسل جمع سالم في رمضان الماضي، من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.
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