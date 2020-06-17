محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: علق المطرب اللبناني فارس كرم، على ظهور الفنانة مايا دياب، في برنامج "ضحك ولعب وجد". وعبر حسابه بـ"تويتر"، وغرد "كرم": "ميوش الغالية منورة الشاشة الليلة، وما عاش اللي بدو يزعلك أو يبكيكي، ما بيلبقلك إلا الفرح والضحكة الحلوة اللي بتشبه قلبك". Advertisements وحلت مايا دياب، اليوم الثلاثاء، ضيفة ببرنامج "ضحك ولعب وجد"، مع الاعلامي محمد قيس، وتحدثت خلال الحلقة عن العديد من الأمور الشخصية والفنية، كنا قدمت باقة من أبرز أغانيها. وطرحت مايا دياب مؤخرًا أحدث أغانيها "نهارنا وردي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد حلقتها اليوم.. فارس كرم لـ مايا دياب: "ما عاش اللي يبكيكي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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