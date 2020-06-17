كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 03:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرمل هالة فؤاد لـ"الخليج 365 الفني": لا يصح تجسيد شخصيتها في مسلسل بعد اعتزالها الفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب عز الدين بركات، أرمل الفنانة الراحلة هالة فؤاد عن اندهاشه من بعض التعليقات علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه لـ"الخليج 365 الفني" عن رفضه لظهور شخصية هالة فؤاد زوجته.

ورد بشدة علي هجومهم في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني" قائلا: "ردا علي بعض التعليقات التي وردت عن رفضي الزج باسم زوجتي المرحومة هالة: ارجو كل من أراد التعليق ان يكون تعليقه مبني عن فهم وعلم كامل بما يعلق به دون اي تجريح ولا يكون التعليق لمجرد التعليق".

وتابع حديثه قائلا: "فزوجتي رحمة الله عليها تحجبت بعد ولادة رامي وامتنعت عن التمثيل حتي جاء امر الله ووافتها المنبه وانا علي علم بكل كبيرة وصغيرة عن تلك الفترة التي عاشتها معه فلا يجب ولا يصح لخدمة العمل نفسه ان اسرد اشياء مزيفة وليست حقيقية وخاصة مع عدم تواصل أحد معي من فريق عمل المسلسل".

واختتم حديثه قائلا: "و لا يصح ان تجسد شخصيتها بعد اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب احتراما لشخصها ورغبتها رحمة الله عليها وأتمني التعود ان نحترم مشاعر بعضنا البعض وان نعرب عن ارائنا بكل احترام ودون اساءات".