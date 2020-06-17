نجم بوليود المنتحر سوشانت سينغ راجبوت في صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أنهى الممثل السينمائي الهندي سوشانت سينغ راجبوت حياته منتحرا قبل أيام ، ووعثر عليه معلق في شقته في باندرا.

كان سوشانت جزءًا من عدد الأفلام المشهود لها تجاريًا بما في ذلك MS Dhoni: The Untold Story وSonchiriya وKedarnath وChhichhore.

Advertisements

ظهر لأول مرة على الشاشة الكبيرة في عام 2013 مع Kai Po Che! قبل أن يصبح كبيرًا في بوليوود، كان رائدًا في المسلسل التلفزيوني Pavitra Rishta، الذ1ي قامت قناة Zee TV بعرضه.

اليك بعض الصور للنجم الراحل والتي لم تُنشر له من قبل وهو بين عائلته في قريته الريفية.