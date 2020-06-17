جون سينا ينعي نجم بوليود سوشانت سينغ راجبوت.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

يشتهر النجم الأمريكي و المصارع الشهير جون سينا John Cena ​​وهو ممثل ومغني راب ومقدم تلفزيوني بصرف النظر عن كونه مصارعًا محترفًا، بنشر الصور دون تفسير، أو توضيح ما يهدف اليه من نشرها.

بعد نشر صور كابيل شارما، رانفير سينغ، فيرات كولي، نشر نجم WWE صورة لسوشانت سينغ راجبوت على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

التعليقات التي تلقاها سينا من محبي الممثل سوشانت كانوا مانت تتعلق بسر أو لماذا نشرت، وانهالت التعليقات على الصورة التي كانت تتسأل عن مبتغاه، دون أي شرح أو تفسير منه.

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يُشار إلى أن يوم الأحد (14 يونيو) يعد يوم حزين لبوليوود حيث توفي سوشانت في منزله في مومباي بعد أن أعلن عن انتحاره، كان يبلغ من العمر 34 عامًا. وتأتي هذه الأخبار الصادمة بعد وفاة عرفان خان وريشي كابور هذا العام.

كان سوشانت قد ميز أول ظهور له في بوليوود بـ “Kai Po Che! ” في عام 2012 ومضى لتقديم أعمال سينمائية هائلة مثل “PK” و“Kedarnath”، أكبر أعماله كان فيلم “MS Dhoni: The Untold Story”.

على الصعيد المهني، كان من المقرر أن يُرى سوشانت في فيلم Dil Bechara وإخراج موكيش غابرة Mukesh Chhabra مع سانجانا سانغي Sanjana Sanghi.