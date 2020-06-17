بعد تكرار حوادث انتحار الممثلين.. كانجانا رانوت تصف بوليوود بالقاسية.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تم العثور على الممثل سوشانت سينغ راجبوت معلقًا في شقته في باندرا يوم الأحد.أعادت وفاته إشعال النقاشات حول صراع البقاء في بوليوود، مع تسليط الضوء على العديد من المشاهير على الطبيعة “القاسية التي لا ترحم” لصناعة السينما، خاصة على الغرباء.

أثارت الفنانة الهندية كانجانا رانوت نفس الأهمية في رسالة فيديو شاركها على على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

في الفيديو الذي استمر لمدة دقيقتين، دعت ممثلة “بانجا” الناس لنشر الحقيقة الغائبة، وقالت إن الممثل لم يُمنح أبدًا ما يكفي من الفضل لأدائه المتميز في فيلمه الأقوى “MS Dhoni: The Untold Story” و“Kedarnath” و“Chhichhore”.

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كما انتقد رانوت بعض الصحفيين والنقاد عبر كتاباتهم العمياء حين ادعوا أن سوشانت سينغ راجبوت كان ذهانيًا وعصابيًا ومدمنًا”، وتضيف: “خطأ سوشانت الوحيد هو أنه صدقهم عندما وصفوه بأنه” لا قيمة له “. لم يتذكر ما قالته له والدته. والأمر متروك لنا الآن لتحديد من سيكتب التاريخ”.

في السياق ذاته، سلط العديد من المشاهير الآخرين الضوء على الطبيعة “القاسية” لبوليوود، في تغريدة، كتب الممثل المخضرم دارمندرا على الرغم من عدم معرفته شخصيًا براجبوت، كانت وفاته بمثابة تذكير بأن الصناعة يمكن أن تكون “قاسية”.