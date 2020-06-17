شيماء سيف تتعرض لحادث وتستعرض أضرار سيارتها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية شيماء سيف لحادث سير، وحرصت على استعراض الأضرار التي لحقت بسيارتها، بعدما لفتت إلى أنها تعرضت للحادث بسبب الحسد.

شيماء كانت قد شاركت الفانز بمقطع فيديو يرصد مقلب كوميدي احدثته الفنانة في زوجها المنتج محمد كارتر، حيث اخفت نفسها داخل خزينة الملابس، لتظهر أمام زوجها فجأت بشكل أثار رعب كارتر، وارفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «لا حظر يهمني ولا كورونا تلمني»

وبعد ساعة واحدة، فاجأت متابعيها بنشر مقطع فيديو آخر، كشفت به عن تعرضها لحادث، تسبب في ضرر كبير على طول الجانب الأيسر من سيارتها، وارجعت هذا الحادث لتعرضها للحسد بتعليق كتبت فيه: «يلا معداش ساعة ولبسنا حادثة الحمد لله ربنا يسترها علينا وفعلا الواحد لازم يستخبى مش هزار».

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يُذكر أن شيماء سيف قدمت خلال المارثون الرمضاني، مسلسل إذاعي بعنوان «عيني عليا» عبر أثير إذاعة نجوم أف إم، بالإضافة للمسلسل الإذاعي «فرح عديلة» بمشاركة النجمين إسعاد يونس، وبيومي فؤاد، عبر أثير إذاعة راديو النيل، في الوقت الذي تغيبت فيه عن المسلسلات التليفزيونية لهذا الموسم الدرامي.

أحدث مسلسل تعاقدت شيماء على بطولته بعنوان «بالقوة»، وهو اسم مؤقت اقترحته شركة الإنتاج، وتشارك الفنانة المصرية في بطولته أمام عمرو وهبة، ويتكون العمل المنتظر من 3 قصص ضمن 45 حلقة، حيث تتكون كل قصة من 15 حلقة، والقصة الأولى من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ووليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.