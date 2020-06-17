هيفاء وهبي لمدير أعمالها السابق: «عاوز تسرق مجهود مرة»!

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، رسالة لمدير أعمالها السابق محمد وزيري، تحدثت خلالها عن سرقته لمجهودها طوال السنوات.
هيفاء وهبي، قالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”: “تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لأن هيدا شغلي، تجي أنت بالآخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا؟”.
وأضافت: “خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش أنا الغلطانة إني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة”.
يذكر أن العديد من الأزمات اشتعلت مؤخرا بين هيفاء و وزيري، والذي كشف مؤخرا أنه لم يكن مديرا لأعمالها ولكنه كان زوجا لها ولم يتقاض منها أي أموال.
كما قام برفع دعوى إثبات زوجية عليها وكشف أنها رغم تصريحها برفع دعوى ضده بالسرقة إلا أنه لم يجد أي دعاوى ضده.
كما كشفت هيفاء من خلال بيان لها مؤخرًا عن قيام وزيري، بالاستيلاء على شقة شقيقتها بأحد المنتجعات السكنية بالقاهرة مؤكدة أنه أخبر أمن المنتجع بعدم السماح لها أو لشقيقتها بدخول المنتجع.
وحذرت الشركة نفسها من قيامه بالاستيلاء على 4 فلل تملكها هي ومكتبين خاصين كانت قد أوكلته لشرائهم خلال فترة توليه إدارة أعمالها.
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