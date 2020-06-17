فن ومشاهير

هذا ما فعلته داليا البحيرى بعدما تأكدت من إصابة زوجها بكورونا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري، تفاصيل إصابة زوجها رجل الأعمال حسن سامي، بفيروس المستجد، والإجراءات التي اتبعتها بعدها.

داليا البحيري، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن المسحة التي أجريت على زوجها أثبتت أنه يحمل “كوفيد19”، رغم أن كافة التحاليل التي أجراها وأثبتت عكس ذلك، وأنها قامت بعمل مسحة لها ولباقي أفراد أسرتها للاطمئنان عليهم، وكذلك لكافة العاملين في المنزل.

وأضافت، أنها تلتزم بكافة الإجراءات الطبية والاحترازية، لأن إصابة زوجها كانت خبطة كبيرة لهم، مؤكدة أنها قامت بعزل أسرتها على الفور، فضلاً عن أنها رفضت استقبال أي من أشقائها من الذين قدموا للاطمئنان عليها، وتابعت ضاحكة: “طردت أبويا وإخواتي من البيت إمبارح خوفاً عليهم”.

داليا البحيري، وجهت رسالة إلى المصريين، ناشدتهم خلالها بإتباع التعليمات الطبية والوقائية، في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، وتابعت: “وبعد كدا الفيروس مش عيب ده زيه زى أي فيروس زى البرد واللي يتصاب عليه أن يتبع الإجراءات الطبية ولا يخفى أمره”.

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