شيرين عبدالوهاب آخر انسجام في سهرة مع زوجها حسام حبيب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لأول مرة في مقطع فيديو يجمعها بزوجها الفنان المصري حسام حبيب، وذلك بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً وروجت لوجود خلافات قوية بينهما، وصلت لحد طلب شيرين الانفصال عن زوجها.

شيرين ظهرت في الفيديو تغني مع حسام أغنيتهما الشهيرة «كل ما أغني» في سهرة غنائية خاصة بمنزلهما برفقة عدد من الموسيقين، وكان لافتاً انسجام شيرين بشكل كبير حتى أنها ابدعت وتألقت في الغناء، مما يعكس عدم وجود أي خلافات بينها وبين زوجها.

النجمة المصرية كانت حريصة على نفي ما تردد بتدوينة كتبت فيها: «قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة»، ولاحقاً نشرت صورة عفوية جمعتها بحسام، معلقة عليها بسخرية من الشائعات التي لاحقتهما: «مابنبطلش خناق».

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أما حسام فأعاد نشر تدوينة لشقيق شيرين، محمد عبدالوهاب، كتب فيها: «حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب»، كما كتب في تدوينة أخرى: «فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا».

الفنان المصري أحمد سعد رفض نفي أو اثبات صحة ما يُقال حول نشوب مشاجرة بين شيرين وحسام، وتدخله لحلها، وقال في تصريحات صحفية: «هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي».

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت من حسام حبيب عام 2018، وهو الزوج الثالث في حياة المطربة المصرية، حيث سبق وتزوجت من الموزع الموسيقي مدحت خميس في بداية حياتها الفنية لفترة قصيرة، ثم تزوجت من الموزع محمد مصطفى، وانفصلت عنه بعد 5 سنوات زواج أثمرت عن ابنتيها «مريم وهنا».