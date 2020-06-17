ابنة أحمد الفيشاوي تودع الطفولة بجلسة تصوير جريئة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت لينا ابنة الفنان المصري أحمد الفيشاوي لجلسة تصوير أون لاين بعدسة المصور نادر عبده الذي حرص على مشاركة محبيه بلقطات منها.

لينا ودّعت براءة الطفولة تماماً، واقتحمت عالم المراهقة من أوسع أبوابها، حيث فجرت نجلة الفيشاوي الصغير أنوثتها بفستان أسود قصير جداً، واتخذت أوضاعاً جريئة ومثيرة أمام الكاميرا بشكل عرضها لبعض الانتقادات، وكان لافتاً تعليق المصور الذي كتب: «بيقولوا ابن الوز عوّام. ف مابالكم لو الإبن و الحفيد مجتمعان. لينا أحمد فاروق الفيشاوي».

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يُذكر أن لينا أحمد الفيشاوي مقيمة مع والدتها هند الحناوي في لندن، وقد حقتت الأخيرة انتصارا قضائياً جديداً على الفيشاوي بعد أن اصدرت محكمة جنح الدقي قراراً بتأييد الحكم الصادر ضد الفنان المصري أحمد الفيشاوي بالحبس عام للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا، حيث قبلت المحكمة معارضة الفنان الشاب على الحكم شكلاً، ورفضته موضوعاً.

ووفقاً للقانون المصري، فلم يتبق أمام الفيشاوي سوى إجراء استئناف آخر درجة خلال 10 أيام، وإلا فلن يكون له فرصة النجاة من الحبس غير دفع نفقة ابنته «لينا»، وهو ما توقعه المحامي المصري شعبان سعيد وكيل ابنة النجم المصري، الذي قال إنه يتوقع أن يسدد الفيشاوي نفقة نجلته تجنباً لحبسه، مضيفاً: «كل ما يفعله الآن مماطلة ‏منه ليس أكثر ليستفيد من الإجراءات القانونية بدافع “العند”».