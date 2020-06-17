تركيا تبدأ عملية عسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق المزيد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية في منطقة "هفتانين" شمالي العراق، بزعم مطاردة عناصر من حزب العمال الكردستاني.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرتها الوزارة التركية، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت الوزارة في تغريدتها:" لقد انطلقت عملية (المخلب-النمر)، فعناصر وحدات الكوماندوز موجودون حاليًا في منطقة هفتانين".

وفي وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، كانت القوات التركية، قد أطلقت العملية في شمالي العراق.

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الأمر الذي لقي إدانات واسعة، وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن التدخل العسكري التركي "اعتداء على السيادة العراقية"، ويجري بدون تنسيق مع بغداد، بما يعكس استهانة أنقرة بالقانون الدولي وبعلاقاتها بجيرانها العرب على حدٍ سواء.

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية القصف التركي الذي طال عددا من المناطق شمالي العراق فجر الإثنين.

واستهدفت الطائرات التركية مخيماً للاجئين قرب منطقتي مخمور وسنجار شمالي البلاد.

واعتادت تركيا اختراق الأجواء العراقية بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، غير أن تلك الهجمات كثيرا ما تسقط ضحايا من المدنيين.