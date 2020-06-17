شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يستأنف تصوير "موسى" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم كريم محمود عبد العزيز تصوير مشاهده في فيلم "موسى" بمدينة الإنتاج الإعلامي الأسبوع المقبل بعد توقف 3 شهور من التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، فقرر صناع العمل عودة استكمال التصوير مرة أخرى مع أخذ الوقاية والحماية وإجراءات التعقيم من هذا الفيروس.

ويظهر كريم محمود عبد العزيز، لأول مرة في دور روبوت، بعد معاناته من مرض نفسى، جراء تعرضه للظلم من بعض الأشخاص، ما يدفعه لتصميم إنسان آلي للانتقام ممن ظلموه، وتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة.

فيلم "موسى" تدور أحداثه في إطار خيالي، حيث يتم اختراع أول روبوت في الشرق الأوسط؛ ويكون هو البطل الرئيسي خلال الأحداث، حيث يعتمد على الجرافيك والخيال العلمي بشكلٍ كبير في الأحداث.

وكانت أخر ظهور للفنان كريم محمود عبد العزيز فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة كضيف شرف فى احدى الحلقات وجسد دور جندى مجند خلال أحداث المسلسل.