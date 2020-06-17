فن ومشاهير

صور.. مسار إجبارى تحتفل بعيد ميلادها الخامس عشر بحفل غنائى أونلاين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسار إجبارى تحتفل بعيد ميلادها الخامس عشر بحفل غنائى أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت فرقة مسار إجباري بعيد ميلادها الخامس عشر بطريقة استثنائية هذا العام، بمفاجأتها جمهورها العربي بحفل غنائي أونلاين . 

 

رحلة غنائية ممتعة خطفت بها الفرقة السكندرية مسامع محبيها لملكوت موسيقاها على مدار أكثر من ساعة ونصف، قدمت خلالها 12 أغنية، تنوعت بين أعمالها القديمة والجديدة، بدأتها بأغنية "تقع وتقوم" التي حملت اسم ألبومها الثاني، وقدمت بعدها تباعا أغنيات "ماتخافش من بكرا" و"زيك أنا" بجانب أشهر أغانيها "أنا هويت" من ألبومها الأول "اقرا الخبر"، إضافة إلى تقديمها جرعة موسيقية مركزة من ألبومها الأخير "الألبوم"، تمثلت في أغنيات "صياد" و"فاكرة" و"مطلوب حبيب" ختاما برائعة "نهايات الحكاوي"، مع العرض اللايف الجديد لأحدث أغنياتها "حد تايه".

 

ووضعت مسار إجباري لمستها الخاصة في افتتاح الحفل الذي احتضن في نسخته الأولى توليفة من نجوم الموسيقى في العالم العربي،  مثل الكينج محمد منير ودينا الوديدي وفرقة وسط البلد وعايدة الأيوبي ومغني الراب ويجز ونوران أبو طالب وفرقة ديسكو مصر وفرقة "إتش او إتش"، في أول وأكبر مهرجان موسيقي بدون جمهور احتضن 8 حفلات أسبوعية في بث مباشر على اليوتيوب. 

 

وتطلق بذلك مسار إجباري شرارة البداية الرسمية للموسم الثاني المنتظر من المهرجان،  باحتضانه توليفة مميزة من الحفلات،  من بينها ظهور خاص لنجوم الأردن،  عزيز مرقة وفرق جدل والمربع وآخر زفير.

 

1aa8f0a5-929d-496a-8f7a-d9c2792a808a

 

 

3ad7e84b-e199-4419-bc41-326824f0b044

 

 

6a554229-cb8c-4287-80f8-7ecb1c8f61a0

 

 

96dc27b3-8e3e-4c46-9be6-a4d7e62589b0

 

Advertisements

 

543c5bb8-9057-44e8-86de-807acde2ce01

 

 

6132d7d5-b25c-4015-9bf9-adf4943f7835

 

 

9860b8da-0075-4150-9ce7-c26c42d149c8

 

 

222865e7-ea6a-4254-a71c-0b17b0441ede

 

 

9291279d-0348-4c58-b7eb-6d22ad9538a7

 

 

ee5df4b3-579c-4b9c-969f-60b7edcef659

 

 

f8ee60f8-e3d8-4f0f-bfc9-769e1b1127a4

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مسار إجبارى تحتفل بعيد ميلادها الخامس عشر بحفل غنائى أونلاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا