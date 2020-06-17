شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مسار إجبارى تحتفل بعيد ميلادها الخامس عشر بحفل غنائى أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت فرقة مسار إجباري بعيد ميلادها الخامس عشر بطريقة استثنائية هذا العام، بمفاجأتها جمهورها العربي بحفل غنائي أونلاين .

رحلة غنائية ممتعة خطفت بها الفرقة السكندرية مسامع محبيها لملكوت موسيقاها على مدار أكثر من ساعة ونصف، قدمت خلالها 12 أغنية، تنوعت بين أعمالها القديمة والجديدة، بدأتها بأغنية "تقع وتقوم" التي حملت اسم ألبومها الثاني، وقدمت بعدها تباعا أغنيات "ماتخافش من بكرا" و"زيك أنا" بجانب أشهر أغانيها "أنا هويت" من ألبومها الأول "اقرا الخبر"، إضافة إلى تقديمها جرعة موسيقية مركزة من ألبومها الأخير "الألبوم"، تمثلت في أغنيات "صياد" و"فاكرة" و"مطلوب حبيب" ختاما برائعة "نهايات الحكاوي"، مع العرض اللايف الجديد لأحدث أغنياتها "حد تايه".

ووضعت مسار إجباري لمستها الخاصة في افتتاح الحفل الذي احتضن في نسخته الأولى توليفة من نجوم الموسيقى في العالم العربي، مثل الكينج محمد منير ودينا الوديدي وفرقة وسط البلد وعايدة الأيوبي ومغني الراب ويجز ونوران أبو طالب وفرقة ديسكو مصر وفرقة "إتش او إتش"، في أول وأكبر مهرجان موسيقي بدون جمهور احتضن 8 حفلات أسبوعية في بث مباشر على اليوتيوب.

وتطلق بذلك مسار إجباري شرارة البداية الرسمية للموسم الثاني المنتظر من المهرجان، باحتضانه توليفة مميزة من الحفلات، من بينها ظهور خاص لنجوم الأردن، عزيز مرقة وفرق جدل والمربع وآخر زفير.