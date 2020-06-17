شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الفنانة رجاء الجداوى: ماما تعبانة.. أرجوكم ادعولها ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوى، إن الحالة الصحية لوالدتها لم تتحسن، وأنها ما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى ‏العزل في الإسماعيلية، على جهاز التنفس الصناعى، وكتبت "أميرة" عبر حسابها بـ"فيس بوك": "مامى ما زالت في الرعاية المركزة ‏وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعولها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".‏





كان الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، قد كشف أنها مازالت في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن ‏هناك ثبات في الحالة الصحية لها، وتعافيها بشكل بسيط.‏

وأضاف أمس الثلاثاء، أن نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد سواء إيجابي أو سلبي في مريض حرج لا تحدث فارقًا، منوهًا أن ‏الخطورة تكمن في أن المريض مازال في العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي.‏

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وأضاف، مصدر طبى، لـ"الخليج 365" أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابى ‏فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن ‏جهاز الـ"سيباب" التى تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهورها‎.‎

وأكد المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، أجرت منذ دخولها المستشفى تحليلين، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت ‏نتيجته إيجابية، والآخر عقب حقنها بمصل البلازما بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية‎.‎