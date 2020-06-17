شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يشكر الخليج 365: أول من هنأنى بدرع يوتيوب الماسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان، آخر حلقات سيلفى تيوب و التى تتحدث عن التعليقات السلبية التى يتلقاها المشاهير والتنمر الذى يمر به البعض على صفحته الشخصية، كما شكر الخليج 365 على تهنئته باقتراب حصوله على الدرع الماسى بعد أن حصدت قناته على يوتيوب 10 مليون مشترك.

وترصد الحلقة ملخص كفاح الفنان محمد رمضان التى بدأت مع الفنان سعيد صالح عام 2005 بمسرحية قاعدين ليه التى لحق بها قبل فتح الستارة بعشر دقائق، ولم يتوقف كفاح رمضان عند هذا الحد ولكنه ظل 9 سنوات يعمل فى ادوار ثانوية فى محاولات متواصلة لاثبات ذاته .

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وكانت الانطلاقة عام 2024 حيث قام ببطولة فيلم واحد صعيدى والذى قام بعد عرضه بستة أشهر بافتتاح قناته على اليوتيوب ومبادئها بمقاطع من الفيلم حتى وصل خلال 6 سنوات لأكثر من 3 مليار مشاهدة و10 مليون مشترك وهو ما سيجعله يتسلم الدرع الماسى الخاص بهذا العدد من المشتركين وتعتبر محطة رمضان القادمة على اليوتيوب هو الحصول على درع ال50 مليون مشترك والذى يأتى على شكل شعار القناة.