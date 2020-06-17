شكرا لقرائتكم خبر عن المنسيون في الفن..صافيناز الجندي كوميديانة كان يتفاءل بها كل النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجمة حلقتنا اليوم من سلسلة ( المنسيون في الفن ) هي الفنانة الراحلة صافيناز الجندي التي اشتهرت بتقديم الأدوار الكوميدية مع كبار النجوم مثل سمير غانم وعادل إمام وأحمد زكي وسعاد حسني ومحمود عبد العزيز ونور الشريف .

وقبل الخوض في تفاصيل الحياة الفنية والشخصية للفنانة صافيناز الجندي نؤكد أنها من ضمن المنسيون والمنسيات في الفن وهم كوكبة من الفنانين الذين أمتعونا بأدوارهم حتى ولو كانت صغيرة، فهم كما أطلق عليهم الفنان رشدى أباظة "طبق السلطة الشهى على مائدة الفن"، والكثير منا لا يعرف أسماءهم الحقيقية وقصص حياتهم وكيفية دخولهم عالم الفن وهم بالمناسبة ليسوا كومبارس بقدر كونهم فنانين لهم أدوار مؤثرة فى السينما أو يقدمون أدوارا مساعدة، وبعضهم تطور من تقديم أدوار صغيرة لتقديم أدوار أساسية فى الأفلام مع أبطالها، وحقهم علينا أن نعرف الجمهور بهم ليعرف أسماءهم مثلما يحفظ وجوههم وهم بالمناسبة يتعدى عددهم الـ1000 فنان وفنانة وأغلبهم لم ينالوا حظهم من النجومية والشهرة كغيرهم من نجوم الصف الأول والثاني، إلا أنهم بأدائهم الصادق وتفانيهم فى العمل نالوا محبة الجمهور، وتركوا بصمة خاصة فى تاريخ السينما المصرية.



صافيناز الجندي

صافيناز الجندي كانت تميمة الحظ للكثير من نجوم الكوميديا وكان يتفاءل بها الزعيم عادل إمام وقال عنها سمير غانم أنها قنبلة كوميدية وتتميز بالطبيعية في الكوميديا وبجانب الشكل الكوميدي الذي كانت تقدمه برعت أيضا في الشخصيات القوية للسيدات ذات البنيان القوي في عدة أدوار في السينما .



بدأت من المسرح ورحلت عام 2000

صافيناز الجندى بداياتها كانت مسرحية من خلال مسرح التليفزيون الذي خرج منه عمالقة في الفن المصري وكان مفرخة للنجوم وعملت صافيناز في المسرح لأكثر من ثلاثين عامًا ومن أبرز مسرحياتها : " بداية ونهاية" و" الزلزال " و" يا أنا يا هو" و "هند والحجاج " التى كانت أخر مسرحية اشتركت فيها .

كما عملت أيضا فى السينما والتليفزيون ومن أفلامها : " الست الناظرة" و "الظريف والشهم والطماع " و " وضاع العمر يا ولدى " و" قلب الليل" مع نور الشريف و" رحلة الشقاء والحب " و " وداعا للعذاب " و فيلم " المنسى " مع الزعيم عادل امام و "إبتسامة واحدة لاتكفى" و" استاكوزا " مع احمد زكي و "شيطان من عسل " و " امرأة مطلقة" و "قشر البندق ."

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كل النجوم كانوا يتفاءلون بها

كما شاركت في عدة مسلسلات بالتليفزيون ومن أشهرها :" " عادات وتقاليد" و "اليقين" و"كابتن جودة " مع سمير غانم و " الأيام " مع أحمد زكي و "على الزيبق " مع فاروق الفيشاوي و" رأفت الهجان " مع محمود عبد العزيز و" هو وهى" مع سعاد حسني و "فرصة العمر" و "رحلة أبو الوفا " و " مرفوع من الخدمة مؤقتا " و" نحن لا نزرع الشوك " و "رياح الشرق ."



قدمت شخصية نبوية موسي في مسلسل الايام

رحلت صافيناز الجندي يوم 21 يونيوعام 2000 بعدما قدمت حوالي 62 عملا ما بين المسرح والسينما والتليفزيون ونتذكرها في عدة أدوار كانت علامات بالنسبة لها منها شخصية " أم سلسبيل " في مسلسل " ألف ليلة وليلة " عام 1999 واعتقد أنه آخر أعمالها التليفزيونية حيث رحلت عام 2000 ، كما قدمت شخصية " شامة " في مسلسل " علي الزيبق " كما جسدت شخصية نبوية موسي في مسلسل " الأيام " الذي قدمه أحمد ذكي وجسد خلاله شخصية الدكتور طه حسين وفي فيلم " المنسي " مع النجم عادل إمام قدمت شخصية الآنسة سميه وجمعها بعادل إمام مواقف ومشاهد كوميدية كثيرة .