إصابة المخرجة مريم أحمدي بفيروس كورونا: "بلغت المعلومة وخلاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- يا سمين الشرقاوي:

أعلنت المخرجة مريم أحمدي إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وكتبت "مريم": "الأمانة تحتم إني أبلغكم إني في تاريخ ١٢ / ٦ حرارتي عليت وفضلت عالية وعملت تحاليل دم بالأمس وطلعت إيجابي.. لسه معملتش مسحة بس إن شاء لله هعمل في الأيام القادمة عشان أشوف ظروف الفيروس وصل لإيه في جسمي".

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وأضافت: "كنت أحب إني أرسل للناس اللي خالطتها شخصيا ولكن خايفة أنسى حد ولذلك كتبت على فيس بوك عشان اللي أنا مش فاكرة إني خالطهم واللي أنا فا كراهم بلغتهم تلفونيا عشان يحللوا.. ربنا يتمم شفاء الجميع على خير".

وقالت "مريم"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها لا تريد أن تتحدث عن تفاصيل الأمر، وكتبت "البوست"، لإبلاغ من خالطوها بإصابتها بالفيروس، موضحة: "بلغت المعلومة وخلاص، وعايزة أتعافى في هدوء لحد ما الفيروس يخرج من جسمي، ويعديها على خير إن شاء الله عليا وعلى أهل بيتي".

المخرجة مريم أحمدي تعاونت مع الفنان أمير كرارة في مسلسل أنا عشقت عام 2014، كما تعاونت مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مسلسل "الحرباية".