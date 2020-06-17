بعد اختيار بشير الديك لكتابة "الإمبراطور".. أخت أحمد زكي لـ"الخليج 365": "مش هنسكت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

أعربت إيمان عطية الأخت غير الشقيقة للفنان أحمد زكي، عن رفضها لكتابة السيناريست والكاتب الكبير بشير الديك، مسلسل "الإمبراطور" وأن يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، قائلة: "مش من حق أي حد يعمل كدا".

وأضافت "إيمان"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من الناحية الفنية يُمكن أن يُعطي بشير الديك نفسه الحق في أن يكتب السيناريو، ولكن ليس من الجانب الشخصي: "حياة أحمد زكي الشخصية مع أسرته ووالدته وطفولته ولحد لما دخل معهد التمثيل، كل ده ومشوار حياته مع أمه، مينفعش أي حد يعمل كدا، لا محمد رمضان ولا السيناريست، غير لما يرجعولنا الأول ونشوف السيناريو هنوافق عليه ولا مش هنوافق عليه".

وتابعت الأخت غير الشقيقة للفنان الراحل: "بشير الديك صاحبه أه وقريب منه ويعرف حاجات لكن مهما كان في حاجات خصوصية مع أمه واخواته وتفاصيل في طفولته عاشها إزاي، لما كان مع مامته لحد ما دخل معهد التمثيل في مصر وبعد كدا ميعرفش عنها حاجة، هيكتبوا قصة بناءً عن إيه؟".

وتابعت: "مش ممكن هيعلموا مسلسل عن أحمد زكي أو حتى فيلم من غير ما تكون طفولته مع والدته ضمن الأحداث، هيعلموا قصة حياته عن علاقته بالفن بس؟".

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وأوضحت: "بشير الديك أو وحيد حامد أو محمد سامي أو محمد رمضان، لازم يستشيرونا الأول وياخدوا رأينا ونقرا السيناريو، لأن حياة أمي فيه وحياة أحمد زكي وسيرته فيه وده يهمنا إحنا لإننا إخواته وورثة أحمد زكي".

واختتمت حديثها قائلة: "لو حد هيعمل حاجة من غير ما يرجعلنا ونشوف السيناريو إحنا هنقاضيه ومش هنسكت".

وتعاقدت شركة سينرجي، مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور" أحمد زكي، المقرر عرضه رمضان المقبل.

كان الفنان محمد رمضان قد أعلن عن تجسيد شخصية النجم الكبير أحمد زكي في مسلسل يحمل اسم "الإمبراطور" في رمضان القادم 2021.