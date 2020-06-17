محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.
وكتبت "أميرة" عبر حسابها بـ"فيس بوك": "مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعولها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".
اكتشفت الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تعبانة ادعولها".. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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