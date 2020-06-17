"تعبانة ادعولها".. ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

قالت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.

وكتبت "أميرة" عبر حسابها بـ"فيس بوك": "مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز.. بس للأسف تعبانة ادعولها أرجوكم ربنا يشفيها ويشفي كل مريض".

اكتشفت الفنانة رجاء الجداوي إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.