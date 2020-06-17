كنت محظوظة إننا اشتغلنا مع بعض.. كيف احتفلت يسرا بعيد ميلاد بيومي فؤاد؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانة يسرا، على تهنئة الفنان بيومي فؤاد بعيد ميلاده، الموافق اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال حسابها بموقع "تويتر".
وغردت "يسرا"، بصورة من كواليس مسلسل "خيانة عهد"، وعلقت: "السنة دي أنا كنت محظوظة إن إحنا اشتغلنا مع بعض، كل سنة وإنت سعيد وطيب كل سنة وإنت سبب في ضحكة وسعادة حبايبك اللي حواليك، وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح ودايما تكون مرتاح البال".
بيومي فؤاد شارك يسرا في بطولة مسلسل "خيانة عهد" الذى عرض في رمضان المنقضي، مع كل من: حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى، خالد أنور، تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.
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