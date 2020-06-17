احتفلت فرقة مسار إجباري بعيد ميلادها الخامس عشر بطريقة استثنائية هذا العام، بمفاجأتها جمهورها العربي بحفل غنائي أونلاين في افتتاح مهرجان وي الموسيقي في موسمه الثاني.
رحلة غنائية ممتعة خطفت بها الفرقة السكندرية مسامع محبيها لملكوت موسيقاها على مدار أكثر من ساعة ونصف، قدمت خلالها 12 أغنية، تنوعت بين أعمالها القديمة والجديدة، بدأتها بأغنية "تقع وتقوم" التي حملت اسم ألبومها الثاني، وقدمت بعدها تباعا أغنيات "ماتخافش من بكرا" و"زيك أنا" بجانب أشهرأغانيها "أنا هويت" من ألبومها الأول "اقرا الخبر"، إضافة إلى تقديمها جرعة موسيقية مركزة من ألبومها الأخير "الألبوم"، تمثلت في أغنيات "صياد" و"فاكرة" و"مطلوب حبيب" ختاما برائعة "نهايات الحكاوي"، مع العرض اللايف الجديد لأحدث أغنياتها "حد تايه".
ووضعت مسار إجباري لمستها الخاصة في افتتاح حفلات الموسم الثاني من مهرجان وي الموسيقي الأونلاين we online music festival، الذي احتضن في
وتطلق بذلك مسار إجباري شرارة البداية الرسمية للموسم الثاني المنتظر من المهرجان، والمقرر أن يرفع نسبة الأدرينالين لدى محبي الموسيقى على مدار الأسابيع المقبلة، باحتضانه توليفة مميزة من الحفلات، من بينها ظهور خاص لنجوم الأردن، عزيز مرقة وفرق جدل والمربع وآخر زفير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مسار إجباري تحتفل بمرور 15 سنة على بدايتها في مهرجان وي الموسيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.