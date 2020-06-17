بـالصور.. منة فضالي تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كـورونا

طمأنت الفنانة منة فضالي جمهورها عن حالتها الصحية، بجلسة تصوير جديدة، وهي ترتدي فستاناً أبيض، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "فضالي" على الصور قائلة: "أنا دائمًا

بخير.. الحمد لله".

وكانت أثارت منة فضالي قلق جمهورها ومتابعيها، خلال الساعات الماضية بعد سؤالها عن إمكانية وصولها لأي معمل تحاليل بعد شعورها ببعض

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أعراض فيروس " كورونا ".

يذكر أن الفنانة منة فضالي قد شاركت خلال الماراثون الرمضاني المنقضي، بمسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي أدى بطولته كلاً من خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.