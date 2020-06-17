نتفليكس تدعم صناع المحتوي وشركات أصحاب البشرة السمراء بـ 5 ملايين دولار

أعلنت منصة Netflix عن دعم صناع المحتوي والشركات المملوكة لأصحاب البشرة السمراء بمبلغ 5 ملايين دولار وذلك ضمن خطة المنصة لدعم أصحاب البشرة السمراء خاصة بعد مقتل جورج فلويد والذي أثار العديد من ردود الفعل العنيفة تجاه الشرطة الأمريكية التي تسببت في قتله.

من ناحية أخرى، قامت نيتفليكس بالسماح للممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل الذي اعتنق الإسلام في عام 1998م، بتقديم حلقة عن وفاة المواطن الأمريكي من الأصول الإفريقية جورج فلويد، نشرته Netflix بعنوان "8:46"، في إشارة إلى مقدار الوقت الذي ضغط فيه ضابط شرطة مينيابوليس بركبته على عنق

جورج فلويد، حيث تحدث فيه الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل بصيغة عاطفية عن مقتل جورج فلويد في مينيابوليس والاحتجاجات التي أعقبت تلك الواقعة.

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وقال الممثل الكوميدي الأمريكي ديف تشابيل إلى أنه شاهد حادث مقتل جورج فلويد في 25 مايو الماضي، قائلا :"عندما شاهدت مقطع فيديو مقتل جورج فلويد، أدركت أن هذا الرجل يعرف أنه سيموت وقد شاهده الناس.. وصوّره الناس ، ولسبب ما زلت لا أفهمه، كل هؤلاء الشرطة يضعون أيديهم في جيوبهم، مضيفا :"إلى

من تتحدث؟ ماذا تدل؟ يمكنك وضع ركبتك على عنق الرجل لمدة 8 دقائق و 46 ثانية وتشعر أنك لن تحصل على غضب الله؟ هذا ما يحدث الآن ؟".

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية موجة احتجاجات غاضبة غير مسبوقة منذ عقود أشعلت على خلفية مقتل المواطن أمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في 25 مايو 2020، حين قضى اختناقا عندما ضغط شرطي "أبيض" بركبته على عنقه حتى الموت بعدما احتجزه مع زملائه وكبّلوا يديه إلى الخلف وثبّتوه أرضا، وقد أثارت تلك الواقعة موجة غضب عارما في الولايات المتحدة امتدّت إلى عشرات المدن الأمريكية وخروج مئات الآلاف إلى الشوارع يوميا تنديدا بالعنصرية والعنف، الذي تمارسه الشرطة وغياب المساواة في المجتمع الأمريكي.